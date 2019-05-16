підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 12:19 138
Силові структури 2019-05-16T19:15:07+03:00
Українські Новини
Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищило свої повноваження

Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищило свої повноваження

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання Національним антикорупційним бюро (НАБУ) генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди.

Про це йдеться в повідомленні "Укрбуду", передають Українські Новини.

"16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання детективами НАБУ генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди і звільнив його з-під варти. Затримання відбулося 14 травня в межах розслідування зловживань командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова під час обміну квартир для військовослужбовців", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, суд визнав незаконність дій НАБУ, встановивши факт перевищення ним своїх службових повноважень.

Адвокати вже готують заяву про злочин, вчинений працівниками НАБУ.

"Дві доби утримуючи затриманого, детективи не вручали йому подання про обрання запобіжного заходу, а саме затримання було незаконним. Крім того, вони намагалися перешкоджати роботі суду, який розглядав справу про незаконне затримання, заявляючи невмотивований відвід судді. Адвокати впевнені, що це було зроблено з метою затягування процесу і незаконного тримання особи під вартою", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, затримання відбувалося з грубими порушеннями ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

У повідомленні наголошується, що в період проведення досудового розслідування детективам НАБУ надавали всі необхідні документи і пояснення, а співробітники "Укрбуд Девелопмент" давали свідчення на допитах.

У тому числі на допит як свідок ходив і сам Олег Майборода.

Компанія заявляє, що стурбована тривалістю розслідування, оскільки відкрите кримінальне провадження шкодить репутації "Укрбуд Девелопмент" і може використовуватися в нечесній конкурентній боротьбі.

Як повідомляли Українськi Новини, НАБУ затримало екс-командувача Нацгвардією Аллерова і керівника "Укрбуду".

Більше новин про: НАБУ Укрбуд Девелопмент

Архів
Новини
Під низкою обстрілів з БМП і гранатометів на Донбасі загинув український військовий 19:11
У Зеленського вже починають шукати надійні джерела постачання газу на опалювальний сезон 18:52
Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024 18:50
Рада дозволила видавати газети й журнали російською лише за наявності тиражу українською 18:36
Нацбанк не хоче реструктуризувати борги Бахматюка, - ЗМІ 18:20
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Комітет Ради підтримав відставку міністра Реви, який назвав мешканців Донецька та Луганська "мерзотою" 18:48
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok