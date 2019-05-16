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16 травня 2019, четвер, 11:39 41
Події 2019-05-16T16:00:05+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області робочий загинув через порив пульпопроводу

У Дніпропетровській області робочий загинув через порив пульпопроводу

Робітник загинув 15 травня на території Північного гірничо-збагачувального комбінату (Півнгзк, Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Про це повідомляє прес-служба комбінату, передають Українські Новини.

Повідомляється, що монтажник зовнішнього трубопроводу підрядної організації "Градстройинвест КР" загинув на території насосної станції, яка належить північному гзк.

"Під час виконання монтажником зварювальних робіт пульпопроводу при запуску стався порив сусіднього пульпопроводу. Під тиском вода проникла в люк, де перебував ремонтник", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Національної поліції розслідують причину події.

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної башти.

Раніше в Дніпрі далекобійник помер у кабіні фури.

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