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16 травня 2019, четвер, 11:46 41
Верховна Рада і партії 2019-05-16T15:30:05+03:00
Українські Новини
39,9% проголосують за "Слугу народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу", 10,6% - за БПП на виборах Ради, - соц

39,9% проголосують за "Слугу народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу", 10,6% - за БПП на виборах Ради, - соцопитування

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

39,9% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка, групою "Рейтинг" і центром "Соціальний моніторинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 10,9% - за "Опозиційну платформу - За життя" і 10,6% - за партію "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Якби парламентські вибори проводились найближчої неділі, серед тих, хто визначився і голосуватиме, більшість голосів набрала би партія новообраного Президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (39,9%), за партію Юрія Бойка, Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича "Опозиційна платформа - За життя" проголосували би 10,9%, а за БПП - 10,6%.

Також до Ради пройшли би партія "Всеукраїнське об'єднання "Батківщіна"(9,1%), партія Ігоря Смешка "Сила і Честь" (5,1%) і партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" (5%).

Близько 3,5% набрала би партія Олександра Вілкула та Євгена Мураєва "Оппозіонний блок - Партія миру і розвитку", близько 3,3% - Радикальна партія Олега Ляшка.

"Всеукраїнське об'єднання "Свобода" має підтримку 2,4%, "Об'єднання "Самопоміч" - 2%, "Народний фронт" - 0,7%.

Партія прем'єра Володимира Гройсмана набрала би 0,7%, а партія співака Святослава Вакарчука - 0,9%.

Опитування проводилося з 30 квітня до 10 травня.

Опитано було 3 000 респондентів, стандартне відхилення +/-1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко розповів, чи піде в коаліцію з Зеленським після виборів.

Раніше повідомлялося, що 23,2% опитаних Інститутом соціальних досліджень ім. Яременко і "Соціальним моніторингом" готові проголосувати за партію "Слуга народу", 18% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 15,6% - за "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на виборах Верховної Ради.

Тим часом, Вакарчук йде на вибори в Раду з партією "Голос".

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