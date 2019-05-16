Європейський союз хоче, щоб просування реформ в нафтогазі і електроенергетиці йшло швидше, - Мінгареллі

Європейський союз підтримує Україну в сфері енергетики і розраховує, що реформи будуть йти швидше. Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі на круглому столі Європейської бізнес-асоціації "Future simple or future indefinite", який відбувся 15 травня.

"Багато реформ було зроблено в сфері енергетики. Особливо це стосується секторів нафтогазу і електроенергії. Ми хочемо, щоб подальше просування реформ в цих сферах йшло швидше. Завтра у нас буде відео-конференція з Міністром енергетики на тему анбандлінга Нафтогазу і переговорів з Газпромом для підписання нового контракту з транзиту газу до кінця цього року. Тому так, ми дуже підтримуємо Україну в сфері реформи енергетики", - зазначив Мінгареллі.

Раніше представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії

Як раніше повідомлялося, 15 травня в комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, на якому розглядалося питання реформи ринку електроенергії. Учасники проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України "Про ринок електроенергії".