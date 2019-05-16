В Івано-Франківській області підтоплені сотні будинків

В Івано-Франківській області яерез сильні дощі було підтоплено понад 100 дворів з житловими будинками. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області.

Так, повідомляється, що сильні опади випали увечері 15 травня.

"15 травня в результаті випадання сильних опадів у вигляді дощу, в період з 19:00 до 22:00 годзливиини на території області було підтоплено стічними водами 2 адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків з домогосподарствами, 5 ділянок автомобільних доріг", - заявили в ДСНС.

Наголошується, що на 6:00 16 травня залишаються підтопленими 126 дворів з житловими будинками.

Підтоплення будинків. Фото: ДСНС

Рятувальники 14 разів залучалися для надання допомоги населенню: евакуювали 4 чоловік з 2 житлових будинків і 4 з 2 підтоплених транспортних засобів, провели роботи по відкачуванню 1840 куб м води. Всього до проведення робіт на території області було залучено 26 одиниць техніки та 90 осіб, з них 21 одиниця техніки та 79 осіб від підрозділів Управління ДСНС в області.

Станом на 2:00 в селі Ямниця внаслідок підняття рівня води в річці Павлівка спостерігалися підтоплення близько 300 дворів з житловими будинками (рівень води в будівлях становив від 20 до 100 см).

Мешканці будинків самостійно покинули житло, працівники пожарноспасательной служби з допомогою автомобілів підвищеної прохідності евакуювали 4 людини.

Наголошується, що на 6:00 рівень води в річці стабілізувався, спостерігається тенденція до зниження рівня.

Також підрозділи Управління ДСНС надавали допомогу по відкачуванню води в Івано-Франківську на вулицях Надрічне, Тичини, Хоткевича, Коновальця, в селі Крихівці, місті Бурштин Галицького району, у селищі Войнилів Кольського району, селі Угринів Тисменицького району.

В Івано-Франківську на вулиці Надрічне з води на автодорозі відбуксирували 2 легкових автомобіля, в салоні яких перебувало 4 людини.

Як повідомляли Українські Новини, у низці областей оголосили штормове попередження.

Тим часом, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.