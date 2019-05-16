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16 травня 2019, четвер, 10:32 43
Життя 2019-05-16T16:00:06+03:00
Українські Новини
У низці областей оголосили штормове попередження

У низці областей оголосили штормове попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про погіршення погодних умов 16 травня в низці областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 16 травня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Водночас у Волинській, Рівненській, Житомирській, Закарпатській областях та в Карпатах значні дощі (1 рівень небезпеки, жовтий).

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня в Києві мінлива хмарність, часом дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +24...+26 градусів. На заході України хмарно з проясненнями, помірний, місцями істотний дощ, грози, вітер східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +15...+22 градуси.

За прогнозом синоптика, незважаючи на те, що дощі з грозами у середу в Україні буде, водночас стовпчики термометрів піднімуться до позначок цієї літньої спеки. У середу дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях, а також на півночі України.

 

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