Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький

Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицьк

Вступ в силу закону "Про ринок електроенергії", призначений на 1 липня 2019 року і який передбачає запуск роздрібного енергоринку, не позначиться на тарифах для населення. Про це заявив народний депутат Артур Мартовицький.

"Треба пояснювати населенню, що запровадження цього закону не потребує збільшення тарифів для населення з першого липня. Це дуже важливо, це потрібно транслювати людям. А ринок потрібно перебудовувати. Він повинен працювати", - підкреслив Артур Мартовицький.

На його думку імідж країни може істотно погіршитися, якщо ринок не запустити вчасно.

"Куди подіти ті зобов'язання, які Україна взяла перед міжнародним енергетичним співтовариством, перед споживачами, а це як і фізичні особи, так і промислові підприємства, ось як буде виглядати наша країна на міжнародній арені", - зазначив народний депутат.

Як раніше повідомлялося, 15 травня у комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, на якому розглядалося питання реформи ринку електроенергії. Учасники проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України "Про ринок електроенергії".

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариством Україна має імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії та стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію та появу нових учасників ринку.