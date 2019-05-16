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16 травня 2019, четвер, 10:11 415
Суспільство 2019-05-16T15:15:06+03:00
Українські Новини
До кінця наступного року буде відкрито автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст, - Кличко

До кінця наступного року буде відкрито автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба мера.

"Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Жителі Троєщини чекають на це", - сказав Кличко.

За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.

Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Відповідаючи на запитання ведучого, Кличко зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком. "Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу", - сказав Кличко.

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