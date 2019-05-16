З окупованих територій Донбасу 60-річний чоловік намагався вивезти понад 3 млн гривень

У чоловіка на КПП "Маріїнка" знайшли понад з млн гривень. Фото: Олег Слободян/Фейсбук

У чоловіка на КПП "Маріїнка" знайшли понад з млн гривень. Фото: Олег Слободян/Фейсбук

На пункті пропуску "Маріїнка" на Донбасі був затриманий 60-річний українець, який намагався вивезти з окупованої території більше 3 млн гривень і валюту. Про це повідомляє помічник голови Державної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що під час огляду машини "Шевроле", на якій їхав затриманий, прикордонники помітили приховану валюту, яку підозрюваний сховав під обшивкою сидінь і на панелі приладів.

У чоловіка на КПП "Маріїнка" знайшли понад з млн гривень. Фото: Олег Слободян/Фейсбук

Відзначається, що правоохоронці вилучили понад 3 млн 400 тис. гривень, понад 50 тис. доларів і близько 1 тис. євро.

Всі вилучені гроші були передані працівникам фіскальної служби відділу фінансових розслідувань. Вони будуть працювати над з'ясуванням походження грошей та їх призначення.

Як повідомляли Українські Новини, житель Маріуполя намагався вивезти з окупованих територій тротилові шашки.

Раніше українець намагався вивезти до РФ 1 млн рублів під устілкою взуття.