підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 09:49 21
Силові структури 2019-05-16T15:15:06+03:00
Українські Новини
З окупованих територій Донбасу 60-річний чоловік намагався вивезти понад 3 млн гривень

З окупованих територій Донбасу 60-річний чоловік намагався вивезти понад 3 млн гривень

У чоловіка на КПП
У чоловіка на КПП "Маріїнка" знайшли понад з млн гривень. Фото: Олег Слободян/Фейсбук

На пункті пропуску "Маріїнка" на Донбасі був затриманий 60-річний українець, який намагався вивезти з окупованої території більше 3 млн гривень і валюту. Про це повідомляє помічник голови Державної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що під час огляду машини "Шевроле", на якій їхав затриманий, прикордонники помітили приховану валюту, яку підозрюваний сховав під обшивкою сидінь і на панелі приладів.

У чоловіка на КППУ чоловіка на КПП "Маріїнка" знайшли понад з млн гривень. Фото: Олег Слободян/Фейсбук

Відзначається, що правоохоронці вилучили понад 3 млн 400 тис. гривень, понад 50 тис. доларів і близько 1 тис. євро.

Всі вилучені гроші були передані працівникам фіскальної служби відділу фінансових розслідувань. Вони будуть працювати над з'ясуванням походження грошей та їх призначення.

Як повідомляли Українські Новини, житель Маріуполя намагався вивезти з окупованих територій тротилові шашки.

Раніше українець намагався вивезти до РФ 1 млн рублів під устілкою взуття.

Більше новин про: Донбас Гроші ввезення

Архів
Новини
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якійсь "кулуарні домовленості" Філарета і Єпіфанія 15:09
Завтра Аллєрову оберуть запобіжний захід 15:09
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok