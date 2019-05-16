У Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної вежі

У Харківській області чоловік загинув при проведенні зварювальних робіт на водонапірній башті. Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.\r\nТак, повідомляється, що інцидент стався в селищі Максимівка Богодухівського району Харківської області.\r\n"В поліцію надійшло повідомлення про те, що під час зварювальних робіт по покрівлі водонапірної вежі впав з висоти і загинув 52-річний робітник. Тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що серед причин нещасного випадку, які розглядають слідчі, є і недотримання правил безпеки.\r\nВідомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Дніпрі далекобійник помер у кабіні фури.\r\nРаніше була названа найпопулярніша причина смерті у світі за 2017 рік.