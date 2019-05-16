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16 травня 2019, четвер, 09:20 17
Події 2019-05-16T13:45:04+03:00
Українські Новини
У Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної вежі

У Харківській області покрівельник розбився на смерть, впавши з водонапірної вежі

У Харківській області чоловік загинув при проведенні зварювальних робіт на водонапірній башті. Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Так, повідомляється, що інцидент стався в селищі Максимівка Богодухівського району Харківської області.

"В поліцію надійшло повідомлення про те, що під час зварювальних робіт по покрівлі водонапірної вежі впав з висоти і загинув 52-річний робітник. Тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед причин нещасного випадку, які розглядають слідчі, є і недотримання правил безпеки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпрі далекобійник помер у кабіні фури.

Раніше була названа найпопулярніша причина смерті у світі за 2017 рік.

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