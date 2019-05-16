Правила видачі Green Card посилять: сьогодні Трамп представить план імміграційної реформи

Президент Дональд Трамп в четверг представит новый план иммиграционной реформы, разработанный его администрацией.

Агентство Reuters сообщило об этом в среду со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Белого дома, пишет "Голос Америки".

За даними Associated Press, президент спробує переконати громадськість і законодавців в необхідності кардинальної реформи американської системи імміграції. Розробники реформи приділили основну увагу забезпеченню безпеки на кордонах, а також переосмислили підхід до видачі так званих грін-карт (постійного виду на проживання в США).

Автори плану, який розроблявся під керівництвом Джареда Кушнера, зятя і старшого радника президента, пропонують змінити правила видачі на користь освічених і висококваліфікованих фахівців і відійти від принципу видачі грін-карт родичам іммігрантів, які отримали американське громадянство.

Очікується, що в четвер президент виступить з офіційним анонсом нового плану імміграційної реформи. Для того, щоб план втілився в життя, Білому дому потрібно буде відстояти його в Конгресі. Малоймовірно, що адміністрації вдасться дійти згоди з демократами за настільки спірного питання напередодні президентських виборів, пише Associated Press.

За словами представників Білого дому, план Трампа зможе об'єднати Республіканську партію перед виборами. У пропонованому Білим домом тексті не згадується проблема нелегальних іммігрантів, які вже живуть в США. Це, в тому числі, стосується т. зв. "Мрійників" - дітей нелегальних мігрантів, ввезених на територію країни батьками до настання повноліття. Втім, багато спостерігачів вважають, що Білий дім готовий включити заходи із захисту "мрійників" в план реформи, якщо це буде потрібно для досягнення угоди з демократами.

Під час прес-брифінгу в середу представники адміністрації повідомили, що план Трампа передбачає введення імміграційної системи балів, ідея якої була запозичена у Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Кількість грін-карт, що видаються владою США новим іммігрантам, залишиться колишнім, однак при цьому будуть значно збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для людей з професійною освітою. До уваги також будуть прийматися вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій про роботу в США.

Набагато менше грін-карт буде видаватися найближчим родичам громадян США. Крім того, буде скасована лотерея грін-карт, яка зараз дозволяє багатьом іноземцям отримати постійну посвідку на проживання в країні незалежно від їх професійної кваліфікації, освіти і знання мови.

Як пише Reuters, зараз тільки 12% всіх американських грін-карт видаються з урахуванням професійної кваліфікації та освіти тих, хто їх отримує. При цьому, влада Канади керуються цим принципом при видачі 63% постійних дозволів на проживання. В Австралії цей показник ще вище - 68%. Про це журналістам розповіли представники Білого дому.

Адміністрація також розраховує заснувати спеціальний фонд для захисту безпеки на кордоні, гроші з якого підуть на модернізацію пунктів пропуску та інші заходи. Крім того, Білий дім хоче переглянути підхід до надання притулку в США: планується скоротити кількість прийнятих заяв, а також полегшити процедуру депортації з країни людей, які не відповідають критеріям біженців.

За словами представників Білого дому, додаткові подробиці плану стануть відомі в найближчі кілька тижнів.

Авторитетний сенатор-республіканець Ліндсі Грем в середу представив власну пропозицію щодо вирішення кризи, що виникла в зв'язку з напливом шукачів притулку на південному кордоні США. Грем заявив, що його пропозиція зробить Сполучені Штати "менш привабливою країною" для біженців з країн Центральної Америки.

Згідно з цим планом, мігранти, які хочуть попросити притулку в США, мають подавати заяви в спеціальних центрах на території Мексики і декількох країн Центральної Америки. Грем пропонує збільшити терміни затримання сімей нелегальних мігрантів з дітьми з 20 до 100 днів, найняти 500 імміграційних суддів для прискореного розгляду справ, а також дозволити депортацію неповнолітніх "нелегалів" з Центральної Америки на батьківщину. Зараз таке правило діє лише щодо неповнолітніх нелегальних мігрантів із сусідніх з США країн - Мексики і Канади.

Грем в бесіді з журналістами повідомив, що він закликав Трампа укласти угоду з демократами, і сказав, що президент, на його погляд, "вразливо" поставився до цієї ідеї. На думку сенатора, план імміграційної реформи допоможе об'єднати республіканців.

Нагадаємо, Трамп декілька разів закликав скасувати лотерею Green Card.

В січні 2017 Трамп призупинив прийом беженців, щоб не допустити в США "радикальних мусульманських терористів".