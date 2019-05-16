Правила видачі Green Card посилять: сьогодні Трамп представить план імміграційної реформи

Президент Дональд Трамп в четверг представит новый план иммиграционной реформы, разработанный его администрацией.\r\nАгентство Reuters сообщило об этом в среду со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Белого дома, пишет "Голос Америки".\r\nЗа даними Associated Press, президент спробує переконати громадськість і законодавців в необхідності кардинальної реформи американської системи імміграції. Розробники реформи приділили основну увагу забезпеченню безпеки на кордонах, а також переосмислили підхід до видачі так званих грін-карт (постійного виду на проживання в США).\r\nАвтори плану, який розроблявся під керівництвом Джареда Кушнера, зятя і старшого радника президента, пропонують змінити правила видачі на користь освічених і висококваліфікованих фахівців і відійти від принципу видачі грін-карт родичам іммігрантів, які отримали американське громадянство.\r\nОчікується, що в четвер президент виступить з офіційним анонсом нового плану імміграційної реформи. Для того, щоб план втілився в життя, Білому дому потрібно буде відстояти його в Конгресі. Малоймовірно, що адміністрації вдасться дійти згоди з демократами за настільки спірного питання напередодні президентських виборів, пише Associated Press.\r\nЗа словами представників Білого дому, план Трампа зможе об'єднати Республіканську партію перед виборами. У пропонованому Білим домом тексті не згадується проблема нелегальних іммігрантів, які вже живуть в США. Це, в тому числі, стосується т. зв. "Мрійників" - дітей нелегальних мігрантів, ввезених на територію країни батьками до настання повноліття. Втім, багато спостерігачів вважають, що Білий дім готовий включити заходи із захисту "мрійників" в план реформи, якщо це буде потрібно для досягнення угоди з демократами.\r\nПід час прес-брифінгу в середу представники адміністрації повідомили, що план Трампа передбачає введення імміграційної системи балів, ідея якої була запозичена у Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Кількість грін-карт, що видаються владою США новим іммігрантам, залишиться колишнім, однак при цьому будуть значно збільшені квоти для професіоналів високої кваліфікації, студентів з видатними досягненнями і для людей з професійною освітою. До уваги також будуть прийматися вік претендентів, знання англійської мови і наявність у них пропозицій про роботу в США.\r\nНабагато менше грін-карт буде видаватися найближчим родичам громадян США. Крім того, буде скасована лотерея грін-карт, яка зараз дозволяє багатьом іноземцям отримати постійну посвідку на проживання в країні незалежно від їх професійної кваліфікації, освіти і знання мови.\r\nЯк пише Reuters, зараз тільки 12% всіх американських грін-карт видаються з урахуванням професійної кваліфікації та освіти тих, хто їх отримує. При цьому, влада Канади керуються цим принципом при видачі 63% постійних дозволів на проживання. В Австралії цей показник ще вище - 68%. Про це журналістам розповіли представники Білого дому.\r\nАдміністрація також розраховує заснувати спеціальний фонд для захисту безпеки на кордоні, гроші з якого підуть на модернізацію пунктів пропуску та інші заходи. Крім того, Білий дім хоче переглянути підхід до надання притулку в США: планується скоротити кількість прийнятих заяв, а також полегшити процедуру депортації з країни людей, які не відповідають критеріям біженців.\r\nЗа словами представників Білого дому, додаткові подробиці плану стануть відомі в найближчі кілька тижнів.\r\nАвторитетний сенатор-республіканець Ліндсі Грем в середу представив власну пропозицію щодо вирішення кризи, що виникла в зв'язку з напливом шукачів притулку на південному кордоні США. Грем заявив, що його пропозиція зробить Сполучені Штати "менш привабливою країною" для біженців з країн Центральної Америки.\r\nЗгідно з цим планом, мігранти, які хочуть попросити притулку в США, мають подавати заяви в спеціальних центрах на території Мексики і декількох країн Центральної Америки. Грем пропонує збільшити терміни затримання сімей нелегальних мігрантів з дітьми з 20 до 100 днів, найняти 500 імміграційних суддів для прискореного розгляду справ, а також дозволити депортацію неповнолітніх "нелегалів" з Центральної Америки на батьківщину. Зараз таке правило діє лише щодо неповнолітніх нелегальних мігрантів із сусідніх з США країн - Мексики і Канади.\r\nГрем в бесіді з журналістами повідомив, що він закликав Трампа укласти угоду з демократами, і сказав, що президент, на його погляд, "вразливо" поставився до цієї ідеї. На думку сенатора, план імміграційної реформи допоможе об'єднати республіканців.\r\nНагадаємо, Трамп декілька разів закликав скасувати лотерею Green Card.\r\nВ січні 2017 Трамп призупинив прийом беженців, щоб не допустити в США "радикальних мусульманських терористів".