На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ більше 20 разів, втративши "бійця" і техніку

Вчора, 15 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 18 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 15 травня один окупант був знищений, також противник втратив один безпілотний літальний апарат", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків.

Раніше на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків ЗСУ зазнали втрат.