Директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом

Генеральний директор ВАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що має два паспорти.\r\nПро це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Національної суспільної радіокомпанії Світлана М'ялик.\r\n"У мене два паспорти і я плачу в Україні 40 відсотків податків і у США 30 відсотків. Чесно декларую, усі податки плачу. Основні кошти - це на дітей. Тому що я і дружина працюємо. Ви ж кожен день бачите свою дитину, а я ні. Це скільки коштує?" - наводить М'ялик цитату із інтерв'ю Смілянського.\r\nЗазначимо, згідно зі ст.4 Основного закону, в Україні існує єдине громадянство. Водночас добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати ним громадянства України.\r\n\r\nНагадаємо, генеральний директор ВАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабне скорочення поштових відділень, необґрунтоване підвищення тарифів на доставку друкованих ЗМІ, невиконання договорів та несвоєчасний розрахунок з редакціями газет за передплатну кампанію, конфліктності і небажання вести діалог з медіа-галуззю.