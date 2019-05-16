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16 травня 2019, четвер, 08:29 34
Політика 2019-05-16T12:15:04+03:00
Українські Новини
Директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом

Директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом

Ігор Смілянський. Фото: facebоok.com/svetlana.mialyk
Ігор Смілянський. Фото: facebоok.com/svetlana.mialyk

Генеральний директор ВАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зізнався, що має два паспорти.

Про це  написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Національної суспільної радіокомпанії Світлана М'ялик.

"У мене два паспорти і я плачу в Україні 40 відсотків податків і у США 30 відсотків. Чесно декларую, усі податки плачу. Основні кошти - це на дітей. Тому що я і дружина працюємо. Ви ж кожен день бачите свою дитину, а я ні. Це скільки коштує?" - наводить М'ялик цитату із інтерв'ю Смілянського.

Зазначимо, згідно зі ст.4 Основного закону, в Україні існує єдине громадянство. Водночас добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати ним громадянства України.

Нагадаємо, генеральний директор ВАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабне скорочення поштових відділень, необґрунтоване підвищення тарифів на доставку друкованих ЗМІ, невиконання договорів та несвоєчасний розрахунок з редакціями газет за передплатну кампанію, конфліктності і небажання вести діалог з медіа-галуззю.

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