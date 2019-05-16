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16 травня 2019, четвер, 08:01 344
Політика 2019-05-16T13:30:06+03:00
Українські Новини
На Полтавщині найдавніший монастир УПЦ відзначив 400-річчя

На Полтавщині найдавніший монастир УПЦ відзначив 400-річчя

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій очолив святкове богослужіння в Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі Полтавської єпархії Української Православної Церкви.

Про це повідомив Центр інформації УПЦ з посиланням на Синодальний інформвідділ УПЦ.

Митрополит Онуфрій, звертаючись до віруючих, зазначив, що Мгарська обитель - дуже древня, за 400 років в ній відбувалося безліч чудес. Також предстоятель УПЦ згадав про духовний подвиг святителя Афанасія Константинопольського, який помер в Мгарському монастирі і зараз «молиться за тих, хто живе в обителі, хто відвідує її, хто трудиться - за всіх людей».

За Літургією відбулася молитва за мир в Україні, йдеться в повідомленні.

Після Божественної літургії відбувся багатолюдний хресний хід. Митрополит Онуфрій привітав зі святом та благословив усіх учасників.
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