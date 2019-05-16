Депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис

Працівники прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки України затримали депутата Черкаської обласної ради за підозрою в отриманні хабара в розмірі 140 тис. доларів у Черкасах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Наголошується, що депутат за сприяння у вирішенні питання про внесення змін в детальний план території ділянки площею 5 га в одному з сіл Черкаської області, щоб в подальшому передати його в оренду, вимагав від директора будівельного товариства хабар у розмірі 140 тис. доларів.

У вівторок одразу після отримання другої частини хабара - 10 тис. доларів він був затриманий.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Крім того, на предмет причетності до скоєння злочину перевіряються інші посадові особи Черкаської обласної та сільської рад.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві депутат облради попався на хабарі у $5 тис.

Раніше у Запорізькій області затримали двох чиновників за підозрою у хабарі 0,7 млн грн.