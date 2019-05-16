підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 07:25 194
Силові структури 2019-05-16T15:15:06+03:00
Українські Новини
Депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис

Депутат Черкаської облради попався на хабарі $140 тис

Працівники прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки України затримали депутата Черкаської обласної ради за підозрою в отриманні хабара в розмірі 140 тис. доларів у Черкасах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Наголошується, що депутат за сприяння у вирішенні питання про внесення змін в детальний план території ділянки площею 5 га в одному з сіл Черкаської області, щоб в подальшому передати його в оренду, вимагав від директора будівельного товариства хабар у розмірі 140 тис. доларів.

У вівторок одразу після отримання другої частини хабара - 10 тис. доларів він був затриманий.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу україни та обрання міри запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Крім того, на предмет причетності до скоєння злочину перевіряються інші посадові особи Черкаської обласної та сільської рад.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві депутат облради попався на хабарі у $5 тис.

Раніше у Запорізькій області затримали двох чиновників за підозрою у хабарі 0,7 млн грн.

Більше новин про: хабарництво хабар чиновнику Хабар

Архів
Новини
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якійсь "кулуарні домовленості" Філарета і Єпіфанія 15:09
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok