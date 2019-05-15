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15 травня 2019, середа, 23:50 71
Життя 2019-05-16T14:45:06+03:00
Українські Новини
В Америці запустять аналог Євробачення

В Америці запустять аналог Євробачення

Євробачення. Фото: eurovision.tv
Євробачення. Фото: eurovision.tv

Шведська продюсерська компанія Brain Academy отримала права на розробку в США аналога конкурсу Євробачення під назвою Амегісап Song Contest. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так, повідомляється, що американський аналог Євробачення планують запустити в 2021 році.

"Вже більше шістдесятирічний конкурс об'єднує аудиторію з її цінностями різноманітності, універсальності та відкритості. В рамках загальної стратегії EBU з розвитку бренду, Євробаченню пора йти в штати, щоб залучити ще більше глядачів", - зазначив супервайзер Євробачення Юн Ула Санн.

Наголошується, що в Амегісап Song Contest будуть брати участь тільки США, однак по мірі зростання конкурсу у ньому зможуть брати участь і інші конкурсанти.

Більше подробиць про американський аналог Євробачення буде з'являтися ближче до його запуску.

Як повідомляли Українські Новини, перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: у фінал вийшли 10 країн-учасниць.

Тим часом, Україна не приймає участі у конкурсі цього року і голосувати за учасників не зможе.

Також на Євробаченні в Ізраїлі Мадонна виступила за мільйон доларів.

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