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15 травня 2019, середа, 20:35 46
Політика 2019-08-15T04:10:31+03:00
Українські Новини
Бойко має намір оскаржити в КС закон про українську мову

Бойко має намір оскаржити в КС закон про українську мову

Засновник об'єднання "Опозиційна платформа - За життя", депутат Верховної Ради (позафракційний) Юрій Бойко має намір оскаржити в Конституційному Суді закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя", передають Українські Новини.

"Цей антиконституційний, антигуманний і суперечить всім міжнародним правовим нормам закон недовго буде псувати життя людям. Ми готуємо звернення в Конституційний Суд на предмет розгляду закону про мову як такого, що суперечить Конституції України та міжнародному праву", – сказав Бойко.

Він також заявив, що п'ять років президентського терміну Петра Порошенка – це планомірне знищення конституційних прав і свобод українських громадян.

Крім того, депутат вважає, що підписанням закону "режим Петра Порошенка" спробував зробити неможливим використання рідної мови російськомовними громадянами та представниками інших національних громад.

Як повідомляли Українські Новини, у середу Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

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