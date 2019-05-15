Міністр енергетики: реформа ринку електроенергії має відбутися у строк, вона призведе до зниження тарифів

Введення нових правил гри на ринку електроенергії з 1 липня в кінцевому рахунку призведе до зростання конкуренції та здешевлення електроенергії. "Запровадження ринку електричної енергії - це в першу чергу можливість надати споживачеві право вибору. Це розширює можливості і споживачів і постачальників. Очевидно, сам ринок, особливо для населення, має призвести до зниження тарифу, а не збільшення його", - заявив Насалик у коментарі програмі Перша шпальта після засідання комітету Верховної ради з ПЕК.

Насалик зазначає, що у більшості учасників не було ніяких претензій до діючої реформу ринку. "Тому я не бачу ніяких зауважень для того, щоб з 1 липня цей ринок заробив", - зазначив він. Міністр наголосив, що відносно населення введена норма постачальника зі спеціальними обов'язками, яка страхує різке зростання цін.

Нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні з 1 липня повинен запуститися ринок електроенергії, що передбачається законом "Про ринок електроенергії". За словами Гройсмана всі необхідні документи для цього готові.

23 квітня представники ЄС, ЄБРР, Європейського енергетичного співтовариства, Європейського інвестиційного банку та USAID в Україні заявили, що стурбовані гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. Введення ринку електроенергії підтримали в Американській торговельній палаті, голова представництва Єврокомісії в Україні Х'ю Мінгареллі, Європейська бізнес асоціація.