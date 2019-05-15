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15 травня 2019, середа, 19:22 93
Економіка 2019-05-16T15:00:11+03:00
Українські Новини
Мінгареллі порадив Україні не просити грошей ЄС, а використовувати вже виділені

Мінгареллі порадив Україні не просити грошей ЄС, а використовувати вже виділені

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі заявляє, що 8 млрд євро допомоги, які були виділені ЄС, не використані Україною.

Про це він сказав на конференції EU: Future Simple or Future Indefinite, організованій Європейською бізнес-асоціацією, передають Українські Новини.

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якомога краще. Потрібно розуміти той факт, що велика частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується з цілої низки причин",- сказав він.

За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституціональної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "давити" на місцеву владу.

"Ми порахували, що зараз не використано 8 млрд євро, які були надані ЄС... Перш ніж просити додаткових грошей, витратьте спочатку ті, які доступні",- додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні Європейський Союз виділив 500 млн євро 1-го траншу макрофінансової допомоги Україні.

Також Мінгареллі впевнений, що Європейський Союз не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.

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