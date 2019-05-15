За три місяці 2019 від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн

У 1-м кварталі 2019 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами погіршилося на 167,9 млн доларів порівняно з 1-м кварталом 2018 року і становить 390,2 млн доларів.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nЗа даними Держстату, в 1-му кварталі 2019 року зовнішньоторговельний обіг становив 29 842,7 млн доларів, збільшившись порівняно з 1-м кварталом 2018 року на 2 427,9 млн доларів, або на 8,9%.\r\nУ тому числі обсяг торгівлі з країнами ЄС становив 12 449,8 млн доларів, збільшившись на 977,8 млн доларів, або на 8,5%, порівняно з 1-м кварталом 2018 року.\r\nЗовнішньоторговельний баланс, млн доларів:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕкспорт\r\nІмпорт\r\nСальдо\r\n\r\n\r\n \r\n1-й кв. 2019\r\n1-й кв. 2018\r\n1-й кв. 2019\r\n1-й кв. 2018\r\n1-й кв. 2019\r\n1-й кв. 2018\r\n\r\n\r\nУсього (товари і послуги) *1\r\n14726,2\r\n13596,1\r\n15116,7\r\n13818,7\r\n–390,5\r\n–222,6\r\n\r\n\r\n- у тому числі країни ЄС\r\n5953,7\r\n5726,3\r\n6496,1\r\n5745,7\r\n–542,4\r\n–19,4\r\n\r\n\r\nТовари\r\n12273,2\r\n11429,5\r\n13729,6\r\n12718,5\r\n–1456,4\r\n–1289,0\r\n\r\n\r\n- у тому числі країни ЄС\r\n5241,1\r\n5070,7\r\n5776,1\r\n5226,1\r\n–535,0\r\n–155,4\r\n\r\n\r\nПослуги\r\n2877,4\r\n2561,2\r\n1388,2\r\n1100,6\r\n1489,2\r\n1460,6\r\n\r\n\r\n- у тому числі країни ЄС\r\n968,0\r\n922,2\r\n721,0\r\n520,0\r\n247,0\r\n402,2\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.\r\nРаніше зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.