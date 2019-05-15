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15 травня 2019, середа, 19:16 86
Економіка 2019-08-15T04:10:32+03:00
Українські Новини
За три місяці 2019 від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн

За три місяці 2019 від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн

У 1-м кварталі 2019 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами погіршилося на 167,9 млн доларів порівняно з 1-м кварталом 2018 року і становить 390,2 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

За даними Держстату, в 1-му кварталі 2019 року зовнішньоторговельний обіг становив 29 842,7 млн доларів, збільшившись порівняно з 1-м кварталом 2018 року на 2 427,9 млн доларів, або на 8,9%.

У тому числі обсяг торгівлі з країнами ЄС становив 12 449,8 млн доларів, збільшившись на 977,8 млн доларів, або на 8,5%, порівняно з 1-м кварталом 2018 року.

Зовнішньоторговельний баланс, млн доларів:

  Експорт Імпорт Сальдо
  1-й кв. 2019 1-й кв. 2018 1-й кв. 2019 1-й кв. 2018 1-й кв. 2019 1-й кв. 2018
Усього (товари і послуги) *1 14726,2 13596,1 15116,7 13818,7 –390,5 –222,6
- у тому числі країни ЄС 5953,7 5726,3 6496,1 5745,7 –542,4 –19,4
Товари 12273,2 11429,5 13729,6 12718,5 –1456,4 –1289,0
- у тому числі країни ЄС 5241,1 5070,7 5776,1 5226,1 –535,0 –155,4
Послуги 2877,4 2561,2 1388,2 1100,6 1489,2 1460,6
- у тому числі країни ЄС 968,0 922,2 721,0 520,0 247,0 402,2

Як повідомляли Українські Новини, за перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.

Раніше зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.

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