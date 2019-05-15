У Раді проголосували за своєчасний запуск ринку електроенергії, - нардеп Мартовицький

15 травня в комітеті Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл, на якому розглядалося питання реформи ринку електроенергії. Більшість учасників проголосували за відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня, як це передбачено Законом України "Про ринок електроенергії". Про це повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький.

На думку народного депутата це правильне рішення, тому що відмова від своєчасного введення реформи ринку електроенергії ставить під сумніви європейські устремління України і унеможливить отримання нашою країною кредитів від міжнародних фінансових організацій.

"Реформа ринку електроенергії прописана в Угоді про Асоціацію України з ЄС. Переконаний - Україна має виконувати свої зобов'язання. Інакше гріш ціна словами про курс на євроінтеграцію. Довіру європейських партнерів до України буде підірвано. Це станеться на початку каденції обраного Президента, створивши йому додаткові складності у зовнішньополітичних питаннях", - повідомив А. Мартовицькій.

Міжнародне співтовариство вже висловлювало стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії. Про це йдеться в спільному листі Голови представництва Євросоюзу в Україні Х. Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Я. Копача, Голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Ж.-Е. де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу М.Патроне, директора місії USAID в Україні С.Фріц.

Народний депутат Мартовицький також звернув увагу на те, що реформа ринку електроенергії є умовою продовження фінансування України її офіційними кредиторами.

"У цьому році Україна має ще виплатити близько 5,3 млрд дол. за зовнішніми боргами. Де знайти ці гроші? Витратити золотовалютні резерви Нацбанку, які ледве покривають три місяці імпорту? Є джерела - діє програма з МВФ, є можливість отримувати макрофінансову допомогу від ЄС, кредити від ЄБРР і Світового банку. Важливою умовою отримання цих коштів є реформа ринку електроенергії. Реалізація реформи відкриє шлях до отримання 2,9 млрд дол. кредиту від МВФ, 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС і 500 млн євро від світового го банку", - заявив народний депутат Мартовицький.

14 травня керівник ДП "НЕК" Укренерго" В.Ковальчук на прес-конференції заявив, що очолювана ним компанії готова до відкриття оптового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Ковальчук стверджує, що "Укренерго" вже зараз виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку.

Нагадаємо, відповідно до зобов'язань перед Європейським Енергоспівтовариства Україна має імплементувати положення Третього енергопакету ЄС, мета якого провести лібералізацію ринку електроенергії і стимулювати розвиток конкуренції серед постачальників електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку.