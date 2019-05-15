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15 травня 2019, середа, 18:30 22
Події 2019-05-15T23:45:04+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати замах на депутата райради в Рівненській області

Поліція почала розслідувати замах на депутата райради в Рівненській області

Поліція почала розслідувати замах на депутата Березнівського районної ради (Рівненська область) від Народної партії, лісника Балашевского лісництва 57-річного Юрія Гапона. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

13 травня невідомі особи кинули гранату РГД-5 в спальну кімнату будинку Гапона.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім'я перебувала на весіллі.

В результаті проведених першочергових заходів поліцейські встановили, що злочин було скоєно з хуліганських спонукань, тому відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Провівши додаткові слідчі дії, поліцейські перекваліфікували зазначена подія на замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя двох і більше осіб, за ч. 3 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

В рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 15 років і довічно.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 18 квітня вночі кинули пляшку із запальною сумішшю ("коктейль Молотова") в будинок депутата Костопільського міської ради, доцента Рівненського державного гуманітарного університету Ігоря Семещука в місті Костопіль на Рівненщині.

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