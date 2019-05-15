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15 травня 2019, середа, 18:09 29
Зовнішня політика 2019-05-16T14:15:08+03:00
Українські Новини
Позов проти Росії про захоплення Криму ЄСПЛ має намір почати розглядати 11 вересня

Позов проти Росії про захоплення Криму ЄСПЛ має намір почати розглядати 11 вересня

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) має намір 11 вересня почати розглядати позов проти Росії про захоплення анексованого Криму.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передають Українські Новини.

"Щойно Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, який ми чекали з лютого цього року. Засідання суду щодо прийнятності позову №20958/14 (щодо Криму) призначено на 11 вересня 2019 року. Тримаємо кулаки і перехрещені пальці, щоб цього разу воно відбулося", - повідомив він.

Зазначений позов був поданий Україною у 2014 році і стосується порушень прав людини, здійснених РФ при захопленні Криму в лютому-березні 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ може визнати, що Росія контролювала Крим ще до моменту анексії.

ЄСПЛ планував почати розглядати позов проти Росії 27 лютого, але відклав засідання з невідомих причин.

Раніше ЄСПЛ також раптово скасував запланований початок розгляду позову України проти Росії.

 

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