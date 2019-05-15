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15 травня 2019, середа, 17:51 178
Економіка 2019-05-16T14:15:08+03:00
Українські Новини
Міненерго, НКРЕКП та ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Міненерго, НКРЕКП та ключові енергокомпанії закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня

Електроенергія (ілюстрація). Фото: biz.censor.net.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: biz.censor.net.ua

Присутній на засіданні комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки експерт Андрій Бузаров повідомив, що більшість учасників закликають не відхилятися від передбаченої законом дати введення нового ринку.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Обговорюють готовність до запровадження ринку з 1 липня, як це передбачено чинним законом. Тема важлива та актуальна - для ЄС і США своєчасне введення конкурентного ринку є базовим маркером готовності України виконувати свої зобов'язання щодо реформування енергетичного сектору. Міненерго, НКРЕКП, ключові енергокомпанії беззастережно виступають за запуск ринку в належні терміни. Більшість депутатів теж. Тільки но екс-двічі міністр енергетики Іван Плачков виступав – він теж за", - написав Бузаров.

За інформацією експерта, навіть ті, хто технічно допускає перенесення, рапортують про готовність працювати на ринку з 1 липня 2019 року.

"Є ті, хто перестраховується і допускають перенесення на деякий час – "Укренерго", наприклад. Але навіть вони говорять, що в цілому готові запускатися. В цілому, настрій оптимістичний. Якщо не втрутяться політичні чинники, і популісти знову не осідлають тему тарифів, європейському енергоринку в Україні з 1 липня бути!" - констатував він.

Нагадаємо, нещодавно міжнародне співтовариство висловило занепокоєння гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося у спільному листі голови представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні Х'юга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон запроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії є однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США та ЄС.

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