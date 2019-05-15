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15 травня 2019, середа, 17:24 29
Зовнішня політика 2019-05-17T04:00:27+03:00
Українські Новини
США закликали Росію терміново надати медичну допомогу Балуху

США закликали Росію терміново надати медичну допомогу Балуху

Володимир Балух. Фото: facebook.com/crimeahrg/фото Олександра Сурган
Володимир Балух. Фото: facebook.com/crimeahrg/фото Олександра Сурган

Посольство США в Україні закликає Росію надати засудженому в анексованому Росією Криму українцеві Володимиру Балуху, якому продовжили арешт без урахування часу перебування в СІЗО, необхідну медичну допомогу.

Про це йдеться в повідомленні посольства в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ми закликаємо Росію терміново надати необхідну медичну допомогу політв'язню Володимиру Балуху, стан здоров'я якого став тяжким після того, як його помістили в штрафний ізолятор і утримують там лише на воді та хлібі", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що незаконно засудженого в анексованому Росією Криму Балуха переводять відбувати покарання в місця позбавлення волі в Краснодарі (Росія).

Пізніше Балуха перевели в штрафний ізолятор російської колонії.

Зазначимо, що Балух був затриманий 8 грудня 2016 року.

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