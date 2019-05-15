ДТЕК заявив про готовніcть до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

В компанії ДТЕК вважають, що провадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року є умовою для розвитку економіки України. Висока готовність нормативної бази та інфраструктури дає впевненість, що ринок можливо запустити у передбачений законодавством термін. Таку позицію ДТЕК виклав у відповіді на запит голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

В компанії вважають, що енергетична галузь активно готується до своєчасного старту нового ринку, сформованого за європейською моделлю. "На цей момент уже прийнято близько 89% всієї нормативної бази (39 актів), решта (5 актів) – на фінальній стадії затвердження. Рівень готовності інфраструктури, необхідної для впровадження нового ринку, сягає більше 90%", - йдеться у листі.

Як повідомлялось, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Компанія розвиває бізнес з видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. Напрямок Innovation DTEK здійснює проекти в сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також управляє інноваційної освітньої бізнес-платформою Academy DTEK. У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд гривень, податкові відрахування - 26 млрд гривень. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників.