підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 17:18 315
Бізнес 2019-05-16T13:45:07+03:00
Українські Новини
ДТЕК заявив про готовніcть до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

ДТЕК заявив про готовніcть до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

В компанії ДТЕК вважають, що провадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року є умовою для розвитку економіки України. Висока готовність нормативної бази та інфраструктури дає впевненість, що ринок можливо запустити у передбачений законодавством термін. Таку позицію ДТЕК виклав у відповіді на запит голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

В компанії вважають, що енергетична галузь активно готується до своєчасного старту нового ринку, сформованого за європейською моделлю. "На цей момент уже прийнято близько 89% всієї нормативної бази (39 актів), решта (5 актів) – на фінальній стадії затвердження. Рівень готовності інфраструктури, необхідної для впровадження нового ринку, сягає більше 90%", - йдеться у листі.

Як повідомлялось, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України. Компанія розвиває бізнес з видобутку природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів. Напрямок Innovation DTEK здійснює проекти в сфері технологічної та цифрової трансформації енергетики, а також управляє інноваційної освітньої бізнес-платформою Academy DTEK. У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд гривень, податкові відрахування - 26 млрд гривень. У ДТЕК працюють 70 тис. співробітників.

Більше новин про: Електроенергія ДТЕК Новий ринок електроенергії

Архів
Новини
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok