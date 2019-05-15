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15 травня 2019, середа, 16:47 32
Фінанси 2019-05-16T09:30:07+03:00
Українські Новини
Долар на міжбанку дорожчає другий день поспіль

Долар на міжбанку дорожчає другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 15 коп. в середу знизився на 7 коп. до 26,36 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,34-26,38 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 26,42-26,45 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,34-26,38 UAH/USD.

У середу НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,9% з 27,72 UAH/USD до 26,36 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 травня на 12,52 коп. до 26,4819 UAH/USD, курс купівлі - на 7,78 коп. до 26,1423 UAH/USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок знизився на 15 коп. до 26,29 UAH/USD.

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