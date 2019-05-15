Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на нараді в комітеті з ПЕК Верховної Ради України заявив, що міністерство наполягає на своєчасному запуску ринку з 1 липня 2019 року, повідомляє "Обозреватель".

"Міністерство наполягатиме, щоб ринок ввели вчасно 1 липня 2019 року. І всі підстави для цього є", - заявив міністр. За словами Насалика, затримку у фінансуванні програмного забезпечення Укренерго, що називали однією з причин можливого перенесення ринку, було пов'язано з переходом Укренерго під контроль міністерства фінансів. "Укренерго як структура була передана в міністерство фінансів України. Це перше. З чим це було пов'язано? В цілому це пов'язано з корпоратизацією Укренерго, коли Укренерго структура, яка корпоратизується в один день, дала два баланси, які відрізняються між собою на 32 млрд грн. То це є проблема", - зазначив він.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії згідно із законом повинен запрацювати 1 липня 2019 року. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу обсягом 500 млн євро від ЄС в 2019 році. Міжнародне співтовариство вже висловило стурбованість гальмуваннями запуску нового ринку електроенергії і закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося у спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, управляючого директора Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц. У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок повинен бути запущений, однак має бути врахований соціальний аспект або тарифи для населення. За його словами, Міністерство енергетики та вугільної промисловості напрацьовує нормативну базу для запуску нового ринку електроенергії.