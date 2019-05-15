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15 травня 2019, середа, 16:28 148
Бізнес 2019-05-16T15:00:13+03:00
Українські Новини
Американська лобістська компанія The Livingston Group представила партнера у Східній Європі

Американська лобістська компанія The Livingston Group представила партнера у Східній Європі

Ексклюзивним представником і партнером відомої лобістської компанії The Livingston Group на території Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) стала компанія ThreeR Group, 30% якої належить українській піар-компанії Mainstream.

Про це йдеться в офіційному документі, що представлений українською компанією.

"Наші партнери з ThreeR Group можуть вести переговори і брати участь у проектах від імені та спільно з компанією The Livingston Group на території Східної Європи та Азії у сфері лобізму, інвестицій, політичного та бізнес консалтингу. А також компанія має повне право вільно приймати первинні рішення в частині супроводження клієнтів і спиратися на своїх партнерів у Східній Європі та країнах СНД", - вказано в документі.

The Livingston Group вже фігурувала в українському інформаційному полі, як компанія, що надавала послуги українським політикам та бізнес-структурам. Свого часу, The Livingstone Group представляла інтереси таких великих українських компаній, як "Нафтогаз України" та Асоціація "Укрметалургпром"», в яку входять "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова, "Інтерпайп" Віктора Пінчука та "Ферреэкспо" Костянтина Жеваго. Найбільшу популярність компанія отримала після того,як в ЗМІ з'явилася інформації про співпрацю з Юлією Тимошенко.

Як відзначили в компанії Mainstream, партнерство з The Livingston Group може значно розширити їх частку на українському ринку політичного консалтингу.

"Вітчизняний політикум все ще міцно орієнтований на зарубіжну експертизу та технології. Тому американські компанії високо затребувані й перманентно залучені до наших політичних процесів. Крім того, все більш затребуваним серед наших політиків і бізнесу, стає представництво їх інтересів в державних органах США та Європи, і організація зустрічей на найвищому рівні", - сказала виконавчий директор компанії Mainstream Світлана Сверчкова.

The Livingston Group (TLG) - лобістська компанія, що заснована колишнім конгресменом США Бобом Лівінгстоном в 1999 році. Компанія має мережу з більш ніж 40 представництв, консультантів і міжнародних партнерів по всьому світу.

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