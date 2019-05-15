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15 травня 2019, середа, 14:55 24
Силові структури 2019-05-16T09:45:06+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Бориспіль" виявили 40 кг наркотиків, які переправляли в Канаду

В аеропорту "Бориспіль" виявили 40 кг наркотиків, які переправляли в Канаду

Правоохоронці виявили 40 кг наркотиків на 1 млн доларів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, Національної поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України та працівниками Державної фіскальної служби ліквідовано контрабандний канал транзиту наркотичних і психотропних речовин до Північної Америки.

Транзитний вантаж курсував з Ірану до Канади через Україну і був перехоплений на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Під час здійснення огляду вантажу було виявлено 40 кг наркотичних речовин, а саме: близько 20 кг героїну, 10 кг амфетаміну, 10 кг - гашишу, а також олії канабісу, які містять психоактивний компонент - тетрагідроканнабінол.

Всі вилучені речовини надіслані на експертні дослідження.

За попередньою оцінкою, вартість вилученої речовини становить близько 1 млн доларів.

Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук і затримання членів організованої злочинної групи, яка налагодила контрабандний канал.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.

Також в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.

Тим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.

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