В аеропорту "Бориспіль" виявили 40 кг наркотиків, які переправляли в Канаду

Правоохоронці виявили 40 кг наркотиків на 1 млн доларів в аеропорту "Бориспіль" (Київська область).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, Національної поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України та працівниками Державної фіскальної служби ліквідовано контрабандний канал транзиту наркотичних і психотропних речовин до Північної Америки.\r\nТранзитний вантаж курсував з Ірану до Канади через Україну і був перехоплений на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".\r\nПід час здійснення огляду вантажу було виявлено 40 кг наркотичних речовин, а саме: близько 20 кг героїну, 10 кг амфетаміну, 10 кг - гашишу, а також олії канабісу, які містять психоактивний компонент - тетрагідроканнабінол.\r\nВсі вилучені речовини надіслані на експертні дослідження.\r\nЗа попередньою оцінкою, вартість вилученої речовини становить близько 1 млн доларів.\r\nЗусилля правоохоронців спрямовані на розшук і затримання членів організованої злочинної групи, яка налагодила контрабандний канал.\r\nКримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.\r\nТакож в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.\r\nТим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.