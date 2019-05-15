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15 травня 2019, середа, 14:53 136
Верховна Рада і партії 2019-05-16T12:45:08+03:00
Українські Новини
Такого ще не було: режим Порошенка затягує інавгурацію нового президента, - Бойко

Такого ще не було: режим Порошенка затягує інавгурацію нового президента, - Бойко

"В історії України такого ще не було, щоб новообраний президент не міг приступити до виконання своїх обов’язків!" Про це заявив журналістам народний депутат, засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи ситуацію з призначенням дати інавгурації новообраного президента, інформує портал platform.org.ua.

На думку опозиційного політика, те, що відбувається в Раді з постановами щодо призначення дати інавгурації, нагадує детективний серіал - вже зареєстровано 7 таких постанов.

"Абсолютно зрозуміло, що сьогоднішній режим, і президент, який завершує каденцію,  і парламент максимально відтягує етап інавгурації, щоб видати якийсь указ, прийняти якесь рішення, ще якусь людину призначити на посаду. Ці політичні конвульсії викликають роздратування не тільки у 73% громадян, які проголосували за нового президента і чекають від нього нових дій, а й у світі. Бо такого прецедента не було! Обрали президента - а він не може приступити до виконання своїх обов’язків", - зазначив парламентар.

Позиція нашої політичної сили полягає у тому, щоб влада, яка програла, якнайшвидше вирушила на смітник історії.

"Тому ми проголосуємо за найближчу дату, після якої ця влада піде геть. Крім того, повинен бути розпущений і переобраний парламент, тому що Україна не має майбутнього з цим складом Верховної Ради. Цей парламент недієздатний, залишки правлячої коаліції не розуміють громадян України, і свідчення тому - 4% довіри людей", - підкреслив Юрій Бойко.

Коментуючи можливий розпуск Верховної Ради новообраним президентом, політик наголосив, що Опозиційна платформа - За життя у цьому питання категорична - вся ця збанкрутіла влада повинна піти геть.

"Це моя власна позиція і позиція Опозиційної платформи - За життя.  Так само, як і уряд. який піднімав тарифи і жив власним, окремим від країни, життям. Так як президент, який завершує каденцію: він багато обіцяв - і нічого з тих обіцянок не виконав. Вся влада дискредитувала себе повністю", - наголосив Юрій Бойко.

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