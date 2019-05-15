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15 травня 2019, середа, 14:48 10
Економіка 2019-05-15T22:45:07+03:00
Українські Новини
Купівля ДТЕК двох обленерго підвищить рівень нацбезпеки, – Полтораков

Купівля ДТЕК двох обленерго підвищить рівень нацбезпеки, – Полтораков

Придбання компанією ДТЕК акцій "Київобленерго" та "Одесаоблнерго" у компанії VS Energy підвисить рівень національної безпеки України. Про це в ефірі телеканалу NewsONE заявив політолог, кандидат  політичних наук Олексій Полтораков.

"Обленерго – найтиповіший приклад так званої критичної інфраструктури. І це не тільки, наприклад, суто оборонна сфера. Це і соціальна сфера. І певні сегменти до цього контролювалися російським бізнесом. Кінцевим бенефіціаром був до цієї купівлі Бабаков, це російський і бізнесмен, і політичний діяч, заступник голови Державної Думи, який, до речі, голосував за анексію Криму, тобто він у санаційному списку є. Він і зараз курує програми російські, пов’язані опосередковано з ідеєю "руського мира". Отже, з точки зору нашої національної безпеки це (придбання ДТЕК акцій "Київобленерго" та "Одесаоблнерго" - ред.) - безсумнівний плюс" - заявив Полтораков.

Антимонопольний комітет України на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго" та 16,77% АТ "Одесаобленерго" у компанії VS Energy.

"З точки зору стратегічної це - крок до посилення нашої національної безпеки, і не тільки енергетичної, а й безпеки критичної інфраструктури. Згадаймо, наприклад, які події були свого часу в Одесі, і як можна використати цю критичну інфраструктуру у разі таких гіпотетичних жорстких сценаріїв" - вважає О.Полтораков.

Нагадаємо, компанія VS Energy контролюється групою бізнесменів з РФ на чолі із колишнім депутатом Держдуми РФ О.Бабаковим, який знаходиться в санкційному списку США та ЄС за активну участь в анексії Криму.

Наразі VS Energy продовжує контролювати п’ять українських обленерго – "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго" та "Чернівціобленерго".

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