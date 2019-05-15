Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями"

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (Денисенко) закликав главу ПЦУ Епіфанія (Думенко) "нічого не робити всередині церкви" без його згоди.

Про це йдеться у зверненні патріарха Філарета до всієї української пастви, оприлюдненому на його офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

У зверненні Філарет підкреслює, що наразі в Церкві відбувається "розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків". У чому він звинувачує Епіфанія: "Тому що новообраний предстоятель УПЦ (мається на увазі ПЦУ) митрополит Епіфаній не дотримується тих домовленостей, які були досягнуті до Собору 15 грудня 2018 року у соборі святої Софії".

Також колишній глава УПЦ КП висловлює обурення, що глава ПЦУ не контактує з ним. "За 5 місяців перебування на посаді предстоятеля митрополит жодного разу не служив з патріархом. Домагається співслужіння з предстоятелями інших автокефальних православних церков, а зі своїм патріархом не відслужив жодної літургії, навіть в день 90-ліття патріарха. Митрополит Епіфаній не лише не співпрацює з патріархом Філаретом, як обіцяв, а навіть і не зустрічається і не телефонує, за виключенням декількох разів", - йдеться у зверненні.

Філарет закликав Епіфанія керувати ПЦУ, погоджуючі всі питання з ним. "Для того, щоб виправити положення, а його можливо виправити, треба виконувати ті домовленості, які було досягнуті перед собором в присутності Президента (Петра) Порошенка і з архієреями. А це означає, що предстоятель несе відповідальність за зовнішнє представництво УПЦ, а патріарх відповідає за внутрішнє церковне життя в Україні, але у співпраці з предстоятелем. Предстоятель нічого не робить всередині церкви без згоди патріарха. Патріарх головує на засіданнях Священного Синоду і на соборах УПЦ (мається на увазі ПЦУ) заради збереження єдності, її зростання і утвердження", – вважає Філарет (Денисенко).

Як повідомлялось, раніше Філарет заявляв, що УПЦ КП наразі не ліквідована. Водночас глава ПЦУ Епіфаній заявляв, що розколу в ПЦУ немає. В Міністерстві культури України зробили заяву, що інформація про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об'єднання як Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) не відповідає дійсності. У Мінкультури відзначили, що постановою помісного собору колишньої УПЦ КП 15 грудня 2018 року, напередодні Всеукраїнського православного об'єднавчого собору, було ухвалено, що діяльність такого релігійного об'єднання як УПЦ КП припинено шляхом об'єднання і приєднання до утвореної Православної церкви України (ПЦУ).