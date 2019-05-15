підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 14:21 70
Суспільство 2019-05-16T15:30:12+03:00
Українські Новини
Відомий кардіохірург Тодуров в реанімації

Відомий кардіохірург Тодуров в реанімації

Директор Інституту серця Борис Тодуров в даний момент знаходиться в реанімації. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook сам Тодуров, а також журналістка Наталія Влащенко.

"Опинившись в реанімації три дні тому побував в "шкурі" пацієнта, і ще раз переконався як страшно боліти. Зі мною вже краще, і лежачи на лікарняному ліжку, хочу звернутися до тих, хто привів в нашу країну справжніх вбивць. Три роки триває правове свавілля. Сотні тисяч людей стали жертвами так званої реформи охорони здоров'я. На жаль бідні і безправні лікарі і медичні профспілки виявилися безсилі чинити опір руйнівним діям добре підготовлених маніпуляторів і демагогів, які роблять на реформу власний бізнес", - написав Тодуров.

Раніше директором Інституту серця одноголосно обрали Бориса Тодурова.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня невідомі напали на інститут серця в Києві. Як з'ясувалося, націоналісти-радикали прийшли в Інститут серця шукати Крысина.

Пізніше поліція затримала 4 представників "С14" із-за нападу на Інститут серця.

Більше новин про: Борис Тодуров Інститут серця Реанімація

Архів
Новини
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok