Відомий кардіохірург Тодуров в реанімації

Директор Інституту серця Борис Тодуров в даний момент знаходиться в реанімації. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook сам Тодуров, а також журналістка Наталія Влащенко.

"Опинившись в реанімації три дні тому побував в "шкурі" пацієнта, і ще раз переконався як страшно боліти. Зі мною вже краще, і лежачи на лікарняному ліжку, хочу звернутися до тих, хто привів в нашу країну справжніх вбивць. Три роки триває правове свавілля. Сотні тисяч людей стали жертвами так званої реформи охорони здоров'я. На жаль бідні і безправні лікарі і медичні профспілки виявилися безсилі чинити опір руйнівним діям добре підготовлених маніпуляторів і демагогів, які роблять на реформу власний бізнес", - написав Тодуров.

Раніше директором Інституту серця одноголосно обрали Бориса Тодурова.

Як повідомляли Українські Новини, 14 грудня невідомі напали на інститут серця в Києві. Як з'ясувалося, націоналісти-радикали прийшли в Інститут серця шукати Крысина.

Пізніше поліція затримала 4 представників "С14" із-за нападу на Інститут серця.