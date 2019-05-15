Бойко назвав перестановки в Конституційному Суді спробою штучно утримати режим Порошенка

Депутат Верховної Ради України, засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко назвав кадрові призначення в Конституційному Суді (КС) спробою штучно утримати режим Порошенко.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Головне, щоб за кадровими ігрищами вони не забули, що Конституційний Суд – це головний судовий орган у державі, який повинен розглядати подання, де вказано про порушення статей Конституції України. Бо якщо він не працюватиме, а будуть кадрові призначення, якісь скарги, то буде ситуація, яка сталася 2 роки тому — коли за рік Конституційним Судом було розглянуто лише одне подання", – сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що депутати–опозиціонери направили до КС 18 подань, які стосуються і закону про люстрацію, і низки соціальних законів, проголосованих Верховною Радою із порушенням статей Конституції.

"18 подань від депутатів "Опозиційної платформи - За життя" знаходиться зараз на розгляді у Конституційному Суді. Це стосується і закону про люстрацію, і про декомунізацію, і низки соціальних та гуманітарних законів, зараз готуємо подання про мовний закон, який порушує конституційні права українських громадян", – зазначив Юрій Бойко.

Опозиційний політик наголосив, що тут важливо розуміти, навіщо влада це робить.

"Конституційний Суд – важливий інструмент діяльності держави. А ми бачимо, що влада, яка навіть програвши, намагається такими конвульсивними кадровими призначеннями (і не лише суддів КС), штучно втримати свій режим. Хочу вас запевнити, – їй це не вдасться, ми не дамо їй цього зробити. І ті хто сьогодні намагається блокувати роботу суддів, і ті, хто не виконує рішення Конституційного суду, – всі будуть нести за це кримінальну відповідальність", – підкреслив Юрій Бойко.