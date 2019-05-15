Група ATLANTIC сподівається, що новий керівник ДПС Верланов погасить заборгованість з відшкодування ПДВ

Вітаємо призначення головою ДПС Сергія Верланова. Ми з надією спостерігаємо за реформою фіскальної системи України й очікуємо початку роботи нової податкової структури, з новим головою, вже у червні цього року. Сподіваємося, що нова структура буде сприяти захисту інтересів законослухняних міжнародних інвесторів. Маємо надію, що Сергій Верланов зможе відновити довіру до системи автоматичного повернення ПДВ експортерам, враховуючи, що на посаді заступника міністра фінансів України він брав активну участь в розробці й впровадженні цієї системи.

Станом на сьогодні міжнародна група ATLANTIC вимушена розглядати скорочення кількості робочих місць на підприємстві в Одесі на 50%. Єдина причина - незаконні дії одеської податкової.

З серпня 2017 року Одеська податкова служба заборгувала "Укратлантік" 51,2 млн грн, що вкрай негативно позначається на фінансовій ситуації компанії. З цієї суми 9 млн грн – підтверджені кошти на відшкодування ПДВ в Одеському окружному адміністративному суді. Однак "Укратлантік" досі не отримав ці кошти.

Починаючи з серпня 2017 року, кожне відшкодування ПДВ, подане до Одеської податкової служби, супроводжувалося податковою інспекцією. "Укратлантік" вже пройшов 9 податкових перевірок. Кілька інспекцій були визгані юридично необґрунтованими і ТОВ "Украатлантік" оскаржила їх у суді. Зараз "Укратлантік" залучений до 11 податкових справ, що розглядаються в Одеському окружному адміністративному суді. Це призводить до того, що додаткові ресурси спрямовуються на боротьбу з податковими органами, включаючи високі витрати на численні судові процеси.

У зв’язку з незаконними діями Одеської податкової служби "Укратлантік" звернувся за підтримкою до Ради бізнес-омбудсмена. Однак рекомендації омбудсмена податкова проігнорувала.

На тлі браку оборотних коштів "Укратлантік" витрачає час і гроші на податкову інспекцію та судові справи. Незаконні дії Одеської податкової служби ставлять під загрозу бізнес-модель компанії.

Ця проблема є системною і ми не є єдиними іноземними інвесторами, які потерпають від дій податківців. Про це йдеться в прес-релізі Європейської Бізнес Асоціації, який був розповсюджений на початку цього року. Численні публікації в пресі доводять, що сьогодні, на жаль, ситуація не змінилася, а експортери страждають від дій фіскальних органів.

"Ще наприкінці минулого року Європейська Бізнес Асоціація почала отримувати інформацію щодо питання відшкодування ПДВ. Ситуація зараз не вирішена, але справа не є ізольованою, що є тривожним сигналом для більшості експортерів", - йдеться в заяві.

"Компанії стикаються з проблемою фінансування своїх операцій, включаючи виплати заробітної плати працівникам, наприклад, деякі збитки становлять десятки мільйонів гривень", - сказала Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Але ж є і позитивні сигнали для експортерів. Такими ми вважаємо рішення Верховного Суду, що будь-які незаконні дії (або бездіяльність) податкових органів є порушенням права платника податків на повернення ПДВ, а суд повинен вибрати ефективний механізм захисту цього права - відшкодування оскарженого ПДВ безпосередньо з державного бюджету є таким механізмом і гарантією захисту прав платників податків. Ми сподіваємося, що це рішення стане поворотним для вирішення судових справ у сфері ПДВ, хоча існує ризик, що рішення буде інтерпретовано обмежено.

Ми хочемо донести нашу позицію до широкого загалу щодо неправомірної поведінки місцевих податкових органів в частині погашення експортних кредитів з ПДВ. Це тягне за собою серйозні фінансові ризики для іноземних і особливо французьких компаній, зокрема ГА, що інвестували в промисловість України для забезпечення внутрішнього та експортного ринків.

ТОВ "Укратлантік" засноване у 2008 році для запуску в Одесі заводу з виробництва бойлерів та опалювальних панелей під торговельною маркою ATLANTIC. За час роботи ГРУПА ATLANTIC інвестувала у розвиток підприємства 400 млн грн. На заводі працює 225 осіб. Виручка "Укратлантік" у 2017 році становить 859 млн грн, з яких 38% складають продажі в Україні і 62% – за кордоном.Група ATLANTIC з головним офісом у Франції налічує 25 заводів у всьому світі, на яких працює 8 тисяч осіб. Оборот групи становить 1,85 млрд євро. Продукція компанії реалізується у понад 70 країнах.

Контакти для преси: Дмитро Філімонов (0674472050; dmsf82@icloud.com)