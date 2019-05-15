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15 травня 2019, середа, 11:34 102
Суспільство 2019-05-16T10:15:09+03:00
Українські Новини
У центрі Києва мітингують "євробляхери": рух у столиці паралізовано

У центрі Києва мітингують "євробляхери": рух у столиці паралізовано

У середу, 15 травня, урядовий квартал Києва забитий автомобілями на іноземній реєстрації, після заяви ДФС про серйозне посилення штрафних санкцій за нерозмитнені "евробляхи".

"Євробляхери" припаркувалися по обидві сторони проїжджої частини, починаючи від Маріїнського парку і до Кабміну. Активісти приїхали в столицю з усієї України ще о 6:00 і з'їжджаються досі. Хоча в урядовому кварталі вже практично не залишилося місця, щоб припаркуватися, повідомляє Інформатор.

Причиною такого збору є мітинг, який активісти планують проводити два дні. Вони хочуть вибити у влади ще трохи часу для того, щоб встигнути розмитнити авто за новим законом і не отримати штраф. Сьогодні їм доведеться простояти на вулицях до 14:00, адже саме тоді розпочнеться засідання комітету, на якому буде сформований відповідний законопроект для внесення на голосування у Верховній Раді.

Через акції протесту вулиця Грушевського з самого ранку і станом на 11:00 повністю "бордова", стоїть проїжджа частина аж до вулиці Мазепи та Лаврської. А ось біля Парку Вічної Слави тягучка розсмоктується. Із зворотного боку мітингу — Володимирський узвіз і Хрещатик вже менш червоні.

Пробки в Києві. Скріншот Google.maps.Пробки в Києві. Скріншот Google.maps.

Також у місті рух ускладнений через численні дорожні роботи.

ВимогиВимоги "євробляхерів". Фото: Інформатор.

Як повідомляли Українські Новини, завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше через "євробляхи" реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.

Розмитнення "євроблях" принесло держбюджету 13,6 млрд гривень.

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