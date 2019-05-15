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15 травня 2019, середа, 12:31 407
ЗМІ 2019-05-17T04:00:32+03:00
Українські Новини
"Ера-медіа" вимагає провести конкурс і призначити нового керівника "Суспільного" на місце Аласанії

"Ера-медіа" вимагає провести конкурс і призначити нового керівника "Суспільного" на місце Аласанії

Провести конкурс на призначення нового керівника "Суспільного" вимагає в Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України компанія "Ера-Медіа". Про це на своїй сторінці на Фейсбуку повідомив генеральний директор компанії Віталій Дикий.

За його словами, за п’ять років існування "Суспільного" її очільник Зураб Аласанія так і не спромігся  організувати суспільне телебачення, як того вимагає закон.

"Рівно п’ять років минуло з моменту набуття чинності Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", та майже п’ять років суспільне телебачення в країні відсутнє. Давайте подивимось, як же "Суспільне" в свій День народження радує усіх українців?  26 місце серед 39 телеканалів з показниками рейтингу – 0,04% та показниками долі – 0,37%.  Щоб пояснити, наскільки це низько, уявіть плінтус, під ним лінолеум і візьміть ще трошки нижче. Десь там зараз рейтинг "Суспільного". Тобто його майже не існує. "Ера-Медіа" вимагає провести конкурс на призначення нового керівника "Суспільного", – зазначив Віталій Дикий.

Він наголосив, незважаючи на низький рейтинг, канал отримував значне фінансування.

"Щороку в Аласанії освоюють на "Суспільне" близько 800 млн грн, конкуруючи в рейтингу з "Бігуді ТВ". За ці гроші, в тому числі, на "Суспільному" змогли найняти на роботу в НСТУ десятків профнепридатних працівників та друзів, які не мають жодного стосунку до телебачення; створити побічну організацію "Благодійний фонд підтримки створення та розвитку громадського телебачення і радіомовлення України", про сумнівну діяльність якого написано чимало; витратити 8 мільйонів бюджетних грошей на оплату діяльності незрозумілого директорату", – наголосив Віталій Дикий.

Гендиректор "Ера-Медіа" закликав Зураба Аласанію припинити остаточне знищення керівником "Суспільного" професійних стандартів та подати у відставку.

""Ера-Медіа" закликає припинити остаточне знищення керівником "Суспільного" професійних стандартів, а самого Зураба Аласанію – вийти з "відпусток" і "лікарняних", та, зібравши залишки совісті розміром з рейтинг "Суспільного", подати у відставку. Також вимагаємо від Наглядової ради ПАТ "НСТУ" провести конкурс на призначення нового керівника "Суспільного"", - підсумував Віталій Дикий.

 

Нагадаємо, 15 травня 2014 року набрав чинності Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

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