Зеленський оточений людьми, яких варто було б просто вигнати, - Рудольф Джуліані

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що засмучений наявністю в команді новообраного президента Зеленського людей, причетних до втручання у вибори президента США в інтерв'ю кореспонденту телеканалу "Інтер" у США Дмитро Анопченко, яке журналіст розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я дуже засмучений тим, які люди зараз знаходяться в орбіті новообраного президента. Ну от дивіться: людина, якого обрали президентом країни, що є нашим найближчим союзником, оточений людьми, яких варто було б просто вигнати. Звичайно, я не можу вирішувати за вашого президента - це ви повинні визначати, не я. Але я навіть не до кінця розумію, як це взагалі могло статися", - заявив адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

Джуліані додав, що мова йде саме про деяких радників обраного Президента Володимира Зеленського, які, на думку адвоката, втручалися в американські президентські вибори на боці Хілларі Клінтон проти Трампа, і його оцінка не ставиться особисто Зеленського.

"Я знаю, наскільки ці люди безсовісні! Я не про обраного Президента кажу, я про тих з його оточення, хто розгорнув кампанію проти президента Трампа", - сказав адвокат.

Як повідомляли Українські Новини, Джуліані закликає Зеленського розслідувати можливу змову українських чиновників, посольства США у Києві та представників Національного комітету Демократичної партії США для допомоги Хіларі Клінтон на виборах Президента США в 2016 році.

Депутат Ради Сергій Лещенко, який позиціонує себе як радник Зеленського, в 2016 році оприлюднив інформацію, що екс-радник колишнього Президента Віктора Януковича Пол Манафорт, який тоді очолював виборчий штаб Трампа, причетний до "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Після виборів Президента України Трамп привітав Зеленського з перемогою та запевнив у подальшій підтримці України.