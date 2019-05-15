Запустити новий ринок електроенергії з 1 липня є зобов’язанням України, - Прокіп

Своєчасний запуск нового європейського та конкурентного ринку електроенергії з 1 липня 2019 року є частиною міжнародних зобов’язань України. Про це в ефірі каналу Наш заявив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

"Це (новий ринок елекроенергії, - ред.) є міжнародне зобов’язання України, імплементація європейського енергетичного законодавства. У нас з 1 липня повинна запрацювати нова модель ринку. Тобто, в першу чергу це є наше зобов’язання. Друге, що нам може дати в тих умовах інтеграція, коли ми почнемо цей ринок, - це певною мірою посилить конкуренцію, це гарантуватиме те, що внутрішні національні виробники, а у нас не так багато виробників, і вони мають велику частку, не будуть завищувати ціну".

За словами експерта, наразі українська енергосистема синхронізована з російською, однак це несе значні ризики. Відповідно – впровадження європейського ринку дозволить поступово синхронізуватися з енергоринком країн ЄС. "Українська електроенергетична система синхронізована з системами Росії, Білорусі і Молдови. Це означає, що Росія як найбільший гравець забезпечує надійність цієї системи. У нас в 2014 році була ситуація, коли Росія відмовилася надавати технічну аварійну допомогу, і довелося відключати споживачів, були віялові відключення", підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося в спільному листі Голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, Голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

Вчора готовність до своєчасного запуску ринку висловили державні компанії Енергоатом та Укренерго.