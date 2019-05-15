Зростання валового доходу агрохолдингу KSG Agro cтало наслідком правильно обраної структури посівних культур, - Шапран

За підсумками 2018 р. валовий дохід агрохолдингу KSG Agro зріс на 7% та склав 24,8 млн. дол. (Для порівняння в 2017 р - 23,2 млн. дол.).

Продажі м'ясної продукції компанії в грошовому обчисленні в 2018 р. зросли на 19% в порівнянні з 2017 р. і досягли 5,7 млн. дол. (В 2017 р. - 4,8 млн. дол.).

Найбільш значні обсяги виручки принесли продажу соняшнику та пшениці, які в 2018 і в 2017 рр. зросли на 20% та 10%, склавши 5,7 млн. дол. і 2,6 млн. дол. відповідно.

На думку Наталі Шапран, в 2018 р на сегмент АПК продовжував впливати цілий ряд факторів, що ускладнюють успішну й ефективну діяльність агрохолдингів. Серед них - відсутність державної стратегії розвитку галузі та ветеринарного контролю на тлі складної епідеміологічної ситуації та відсутності дієвих заходів із боротьби з контрабандним ввезенням продукції тваринництва. У цій ситуації поліпшити свої показники змогли тільки ті агрохолдинги, які правильно обрали пріоритети та змогли сфокусувати свої ресурси на їх розвитку.

Коментуючи зростання валового доходу KSG Agro, Наталя Шапран зазначила, що ключовим фактором стало збільшення продажів м'ясної продукції - сегмента, де агрохолдинг має очевидні конкурентні переваги. "Покупці гідно оцінили якість свинарської продукції KSG Agro, і протягом минулого року попит на неї стабільно перевищував пропозицію, - зазначила Наталя Шапран, - Дуже важливо, що мова йшла про кінцевий продукт, що має високу додану вартість".

Завдяки зростанню обсягів продажів м'ясної продукції з 4,8 млн. дол. в 2017 р до 5,7 млн. дол. в 2018 р. зросла виручка від реалізації продукції і, відповідно, валовий дохід.

Експерт зазначила, що ставка на вирощування культур, які користувалися попитом на ринку в 2018 р, довела свою ефективність. У випадку з KSG Agro - це соняшник та пшениця.

"Холдинг продемонстрував ефективне використання свого земельного банку. Ставка була зроблена на культури, які були найбільше затребувані ринком. Це призвело до збільшення виручки від продажів соняшнику та пшениці, що також позитивно вплинуло на валовий дохід", - підкреслила Наталя Шапран.

На думку аналітика, фокусування агрохолдингу на свинарстві, правильна структура вирощуваних культур, зниження витрат, не пов'язаних з бізнесом, забезпечення дієвих антіепідеміологічних заходів та ефективне управління призвели до зростання ключового показника - валового доходу KSG Agro.