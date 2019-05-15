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15 травня 2019, середа, 09:45 419 Документ
Економіка 2019-05-16T12:15:11+03:00
Українські Новини
Зеленському розповіли про тиск Сумської митниці на бізнес

Зеленському розповіли про тиск Сумської митниці на бізнес

Колектив компаній "Вултекст-С", "ТЕКСІМ Груп", "Суми-Руно", "Пандеон" і ряду інших, які імпортують тканини і товари народного споживання в Сумській області та забезпечують виконання замовлення Збройних Сил України на виготовлення одягу та інших потреб армії, звернувся до новообраного Президента Володимира  Зеленського з проханням звернути увагу на реальний стан інвестклімату в країні. Про це сказано у відкритому зверненні компаній, яке є в розпорядженні редакції.

"Наші підприємства працюють на базі колишньої Сумської ткацької фабрики з 2015 року. Ми забезпечуємо стабільною роботою майже 100 осіб. Наші компанії імпортують сировину, тканини і товари народного споживання з Італії, Туреччини, Литви, Китаю. Близько 30% продукції імпортується для виготовлення товарів на замовлення армії", - наголошується в листі.

"З березня 2019 наші компанії знаходяться під тиском правоохоронних органів через незгоду з бажанням керівництва Сумської митниці, зокрема, в.о. голови митниці Олександра Щуцького, змінити правила роботи і вимогою платити хабарі за кожен ввезений в Україну контейнер на додаток до офіційних платежів", - додають автори листа.

Вони відзначають, що спочатку мали затримку автомобілів органами митниці, яка поставила під загрозу виконання, в тому числі, замовлень для Збройних Сил України та Міноборони. Потім було порушено надумане кримінальне провадження  про нібито фіктивність компанії і відсутності ознак реальної підприємницької діяльності. Через це провадження доручення затримувати автомобілі і не проводити митне оформлення товарів давали вже Служба безпеки України і Генеральна прокуратура.

"Судом за надуманими підставами винесено рішення про арешт рахунків і активів компаній. Це повністю блокує оплату імпорту, виплату зарплат і здійснення поточних платежів, робить неможливим функціонування підприємств", - відзначають автори.

Крім того, напередодні силовики заблокували товари і контейнери, які навіть не фігурують в кримінальному провадженні.

"Бізнес паралізований, люди залишаються без роботи, військові не отримають вчасно необхідного одягу. Причина - небажання нашої компанії "домовлятися" з корумпованими чиновниками", - йдеться в документі.

"Ми переконані, що Ви повинні знати про реальний стан справ на місцях з інвестиційною привабливістю, рівнем корупції і умовами роботи підприємств, які створюють робочі місця і платять податки, забезпечуючи функціонування державного апарату. Ми впевнені, що політична воля нової команди буде спрямована на повне викорінення таких схем і покарання чиновників, які їх створили і сприяють їх розквіту. Ми також вважаємо, що налагодження роботи митних і податкових органів, підвищення їх прозорості та вичищення корумпованих  співробітників - є ключовим пріоритетом для нових глав Державної податкової та Державної митної служб", - написали підприємці Зеленському.

Вони також висловили готовність надати будь-яку інформацію з деталями переслідування компаній і всіляко сприяти розслідуванню злочинів чиновників, "які знищують реальний бізнес в Україні своєю жагою до наживи".

Нагадаємо, раніше компанія "Вултекс-С" заявляла про тиск на бізнес з боку митних органів Сумської області і навіть подавала на них заяву в Держбюро розслідувань. Компанія також публікувала факти тиску з боку СБУ та ГПУ.

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