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15 травня 2019, середа, 08:58 414
Суспільство 2019-05-16T06:30:10+03:00
Українські Новини
Шахтарі Львівсько-Волинського басейну мітингують у Києві через структури Кропачова, - нардеп

Шахтарі Львівсько-Волинського басейну мітингують у Києві через структури Кропачова, - нардеп

Близько 200 шахтарів вугільної підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля.

За словами шахтарів їм не виплатили зарплату за березень та квітень. Крім цього, є проблеми з реалізацією вугілля. По інформації від народного депутата Михайла Бондаря раніше весь вугілля ЛВБ підприємство купувало Держвугольпостач, але після появи структур Кропачова ситуація різко змінилася.

"Держвугольпостач купував раніше той вугілля, який добували на підприємствах ЛВБ і реалізовував на Центренерго. На жаль зараз Держвугольпостач цього не робить, віддали це якимось приватним структурам так званого "смотрящего" Кропачова. Ці приватні структури теж спочатку брали львівське вугілля, а тепер мовчать. Вугілля накопичується на складах, і крім цього у шахтарів немає грошей за свою реалізовану продукцію ", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, на початку 2018 року державна компанія "Центренерго" заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. У листопаді минулого року народний депутат Михайло Бондар заявив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 мільярдів гривень.

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