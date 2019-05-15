Покупка ліфта не може ущемити права жителів сусіднього будинку. Це не монополізація, - Терентьєв про рішення по ДТЕК

Покупка ліфта не може ущемити права жителів сусіднього будинку. Це не монополізація, - Терентьєв про рішення п

Глава Антимонопольного Комітету України Юрій Терентьєв пояснив в інтерв'ю Politeka online чім обґрунтовується рішення АМКУ, від 25 квітня 2019 року, що надає право ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" придбати у групи VS Enerjy контрольні пакети акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" в розмірі понад 50%.

Терентьєв акцентував увагу на тому, що перед тим, як прийняти рішення про дозвіл покупки бізнес-структурою Рената Ахметова активів двох обленерго, АМКУ протягом 3 місяців ретельно розслідував справу про концентрацію, аналізуючи ймовірність негативних наслідків угоди.

"На сайті АМКУ була розміщена інформація про початок справи. Ми запросили всі зацікавлені сторони надати інформацію щодо ймовірних негативних наслідків. Прямі запити були відправлені на адресу НКРЕКП, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Української асоціації незалежних постачальників електроенергії, Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, учасників ринку генерації і інших ринків. Єдиний негативний сигнал ми отримали по електронній пошті 31 березня 2019 року. Це був лист за підписом трьох народних депутатів Андрія Геруса, Сергія Лещенка та Вікторії Войціцької. Повторюся, більше жодної негативної інформації щодо заявлених дій ми не отримували", - підкреслив Терентьєв.

Народні депутати, за словами глави АМКУ, стверджували, що разом з активами обленерго ДТЕК опосередковано отримає і вплив на підприємства - постачальники. Однак такі доводи Комітет визнав необгрунтованими і політично мотивованими.

"Хоч як би демонізували образ обленерго, законодавством передбачено розмежування функцій розподілу і постачання електроенергії кінцевому споживачу. ДТЕК володіє вертикально інтегрованими активами з видобутку вугілля. Компанія також має активи генерації електроенергії. Однак між генерацією і надходженням електроенергії до кінцевого споживача є кілька ланок. Вся електроенергія , вироблена генерацією, купується ДП "Енергоринок". Таким чином, генерація відсічена від кінцевого споживача", - зазначив Юрій Терентьєв.

Крім того, глава АМКУ відзначив, що ДТЕК, присутній на ринку генерації, а також в системі розподілу і поставок електроенергії в Києві, Дніпропетровській і частини Донецької області, придбав лише частину активів "Київобленерго" і "Одесаобленерго", які є операторами системи розподілу і не пов'язані з поставками енергії.

"Це - виключно мережа, яка жодним чином не займається поставками електричної енергії на території Київської та Одеської областей. Тобто, в даному випадку монополізації жодного з ринків не відбувається. Навіть ті суб'єкти ринку, які є антагоністами ДТЕК, не виказали заперечень з приводу економічної складової угоди. Юридичних підстав для твердження про монополізацію ринків розподілу і генерації немає... Ринкових поставок електроенергії ця концентрація не стосується взагалі", - сказав Терентьєв.

Він додав, що система розподілу електроенергії є регульованою ринком, традиційно знаходяться в стані повної природної монополії.

"Можна провести таку паралель: в одному багатоквартирному будинку є ліфт, і в іншому будинку є ліфт. Якщо власник ліфта в першому будинку придбав додатково ліфт в іншому будинку, він не може цією дією ущемити права жителів ні в першому, ні в другому будинку, так як один ліфт є благом лише в межах одного будинку. Теж саме можна сказати і про придбання мережі розподілу електроенергії", - резюмував глава АМКУ Юрій Терентьєв.

Відповідно до Закону "Про Антимонопольний комітет України", АМКУ є державним органом, підзвітним Верховній Раді України та підконтрольним Президенту. Глава АМКУ призначається Верховною Радою терміном на 7 років. Державні уповноважені призначаються за поданням Прем'єр-міністра Президенту, яке вноситься на підставі пропозицій Голови АМКУ. Термін повноважень Юрія Терентьєва закінчується 19 травня 2022 року.