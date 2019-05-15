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15 травня 2019, середа, 08:43 40
Силові структури 2019-05-16T00:00:11+03:00
Українські Новини
Присипляли і грабували: у Києві затримали банду серійних "клофелінщиків"

Присипляли і грабували: у Києві затримали банду серійних "клофелінщиків"

У Києві правоохоронці завдяки успішним оперативним діям затримали злочинну групу, яка займалася розбоєм. В якості зброї зловмисники використовували снодійне. До складу злочинної групи входили шість жінок і чоловік. 

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва.

В даний момент слідчі вже відправили зібрані матеріали в суд. Правоохоронцям вдалося встановити причетність підозрюваних до одинадцяти злочинів. Всі вони здійснювалися за схожою схемою. Спочатку зловмисники обирали жертву, з якою знайомилися і пропонували випити разом. Під час застілля новому другові підливали в напої лікарський препарат і, коли останній втрачав свідомість, злочинці грабували його і зникали з місця злочину.

До складу злочинної групи входили шість жінок і один чоловік. У даний момент їм усім підібрані відповідні запобіжні заходи — чоловік утримується під вартою, а жінки опинилися під домашнім арештом. Тепер їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме така санкція передбачена частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі

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