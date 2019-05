Кортеж Трампа потрапив у ДТП в Луїзіані, є поранені

Про це повідомила в Twitter кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху в аеропорт, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла.

Наголошується, що броньований лімузин Трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.

"Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки", – написала Джейкобс.

All 3 local law enforcement officers who crashed while escorting Trump motorcade in Louisiana “being treated for injuries at a nearby hospital and are in stable condition," Sarah Huckabee Sanders said.



