Кортеж Трампа потрапив у ДТП в Луїзіані, є поранені

Кортеж Трампа потрапив в аварію. Постраждали три мотоциклісти з кортежу американського президента Дональда Трампа. Інцидент стався в штаті Луїзіана, де Трамп перебував з візитом.

Про це повідомила в Twitter кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху в аеропорт, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла.

Наголошується, що броньований лімузин Трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.

"Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки", – написала Джейкобс.

All 3 local law enforcement officers who crashed while escorting Trump motorcade in Louisiana “being treated for injuries at a nearby hospital and are in stable condition," Sarah Huckabee Sanders said.

(Their colleagues are back on their motorcycles, taking us back to airport.) pic.twitter.com/CZAcFMs8nP — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 травня 2019 р.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 травня 2019 р.

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