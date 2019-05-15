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15 травня 2019, середа, 08:33 41
Америка 2019-05-16T00:00:15+03:00
Українські Новини
Кортеж Трампа потрапив у ДТП в Луїзіані, є поранені

Кортеж Трампа потрапив у ДТП в Луїзіані, є поранені

Броньований лімузин Трампа не постраждав в інциденті. Фото: twitter.com/JenniferJJacobs
Броньований лімузин Трампа не постраждав в інциденті. Фото: twitter.com/JenniferJJacobs

Кортеж Трампа потрапив в аварію. Постраждали три мотоциклісти з кортежу американського президента Дональда Трампа. Інцидент стався в штаті Луїзіана, де Трамп перебував з візитом.

Про це повідомила в Twitter кореспондент агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху в аеропорт, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла.

Наголошується, що броньований лімузин Трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.

"Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки", – написала Джейкобс.

Як повідомляли Українські Новини, авто президента Молдови зіткнулося з вантажівкою: Додон госпіталізований.

Нагадаємо, президент Словаччини Киска потрапив у ДТП на особистому авто.

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