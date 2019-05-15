У Запоріжжі дівчина вижила після падіння з 40-метрової висоти з мосту в Дніпро

У Запоріжжі дівчина вижила після падіння з моста Преображенського в Дніпро з 40-метрової висоти. Про це повідомляє ТСН.

17-річна дівчина впала з мосту з необережності. Інцидент стався 13 травня близько 17.00.

Дівчинку плином прибило до мостовий опорі, де її і знайшли рятувальники.

В даний момент постраждала перебуває в лікарні з серйозною травмою спини. Вона стверджує, що зірвалася з мосту з необережності.

Рятувальники підозрюють, що вона могла робити селфі. Те, що після падіння з 40-метрової висоти дівчинка вижила, медики вважають дивом.

Нагадаємо, що у Тернополі чоловік впав з 6 поверху ресторану "На небі" і вижив.

В Днипре 2-річна дівчинка випала з вікна 10-го поверху і вижила.