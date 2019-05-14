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14 травня 2019, вівторок, 21:53 46
Силові структури 2019-05-15T19:00:11+03:00
Українські Новини
Під Запоріжжям прокурор отримав $10 тис. хабара від підприємця

Під Запоріжжям прокурор отримав $10 тис. хабара від підприємця

Хабар.
Хабар.

Співробітники Державного бюро розслідувань і Національної поліції у вівторок затримали прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури в Запорізькій області за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів хабара від підприємця.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.

"При отриманні неправомірної вигоди ... затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, предмет злочину вилучено", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, прокурор отримав гроші за невжиття заходів, що входять в його повноваження.

Зазначається, що стосовно цього прокурора з 2018 року ведеться досудове розслідування за підозрою в аналогічному злочині.

При цьому з незрозумілих прокуратурі мотивів слідчий суддя не усував його від посади, після чого прокурора повторно затримали за підозрою у хабарництві.

Як повідомляли Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова в декларації вказаний мільйон гривень і яхта.

Також прокурор Фастова Київської області та його заступник попалися на хабарі у 20 тисяч гривень і $3 тисячі.

Раніше адвокат намагався дати столичному прокурору $30 тис. хабара: його спіймали "на гарячому".

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