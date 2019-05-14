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14 травня 2019, вівторок, 21:50 45
Життя 2019-05-16T13:18:10+03:00
Українські Новини
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна

На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна

Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance

На бієннале високого ремесла і дизайну Révélations в Парижі цьогоріч в рамках програми культурної дипломатії від МЗС шість митців вперше представлятимуть Україну у Гран-Пале (Grand-Palais).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Франції.

"Килими Оксани Левчені, витинанки Дар’ї Альошкіної, ліри Гордія Старуха, шкіряні аксесуари Костянтина Кофти, дерев’яні об’єкти Інни Педан і кераміка Юрія Мусатова розповідають історію поступу українського мистецтва і ремесла на перетині вікових традицій і сучасних знахідок амбітних українських художників", - йдеться в ньому.

Зазначається, що міжнародний ярмарок Révélations об’єднає цього року 450 учасників з 33 країн, чиї твори матимуть змогу оцінити понад 40 000 відвідувачів, включаючи як широку, так і професійну публіку - колекціонерів, архітекторів, декораторів, галеристів.

Відтак, Made in Ukraine є для українських майстрів унікальною можливістю заявити на високому рівні про себе і про свою країну, про її творчий потенціал. Події такого масштабу, формуючи іміжд країни, відкривають можливості для діалогу і приваблюють шанувальників української культури та ділових партнерів.

Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfranceУкраїна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance

Як повідомляли Українські Новини, у 2012 році в Києві відкрилася перша українська бієнале.

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