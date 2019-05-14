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14 травня 2019, вівторок, 20:49 108
Президент 2019-05-15T17:45:09+03:00
Українські Новини
Зеленський провів переговори з керівниками іноземних банків в Україні

Зеленський провів переговори з керівниками іноземних банків в Україні

Зеленський провів зустріч з банкірами. Фото: t.мо/ze_team2019
Зеленський провів зустріч з банкірами. Фото: t.мо/ze_team2019

Новообраний Президент Володимир Зеленський обговорив з керівниками іноземних банків в Україні судову реформу та зменшення ставок за кредитами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 14 травня Зеленський зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні: Raiffaisen Bank Aval, Pravex-Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а також з представниками Незалежної асоціації банків України.

Зазначається, що на зустрічі були присутні також представники команди Володимира Зеленського – Айварас Абромавичюс, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов, Вікторія Страхова.

Зеленський запевнив керівників банків, що буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну.

Він також наголосив, що вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність Національного банку України, співпрацю з Міжнародним валютним фондом і дотримання зваженої політики у сфері публічних фінансів.

Зеленський також зазначив, що для залучення іноземних інвестицій необхідно провести судову реформу, а також забезпечити захист прав інвесторів і кредиторів.

Крім того, він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.

Керівники банків зі свого боку запевнили новообраного Президента підтримки та готовність співпрацювати.

Крім цього, Зеленський висловив надію на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для приватних клієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко і Зеленський 2 години говорили в офісі "Кварталу 95".

Тим часом Зеленський назвав Парубія "дрібним брехливим шахраєм".

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